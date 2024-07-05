ВОЙНА В Украине ООН обнародовала шокирующие данные по количеству погибших в Украине

2024-07-05 20:34

Усиление российских ударов в марте, апреле и мае привело к значительным жертвам среди гражданского населения. В мае количество погибших составило по меньшей мере 436 человек, поэтому стало самым большим за год. Об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.



"В мае количество жертв среди гражданского населения было наибольшим за почти год, бои рф этой весной принесли ужасные потери гражданскому населению, особенно в Харькове и Харьковской области. Непрерывные атаки привели к трагической гибели людей, вынужденному перемещению населения и разрушению домов и предприятий", – заявила глава миссии ООН Даниэль Белль.



По данным ООН, в период с 1 марта по 31 мая в Украине из-за действий России погибли по меньшей мере 436 гражданских, а 1760 были ранены.



Среди основных причин значительного ущерба гражданскому населению ООН указала использование войсками РФ мощных авиационных бомб и ракет в населенных пунктах, и по меньшей мере пять инцидентов российских последовательных атак в одно и то же место в течение короткого интервала времени ("двойные атаки"), повлекшие многочисленные жертвы среди спасателей.



В ООН отметили, что весной российские военные начали свою крупнейшую с зимы 2022-2023 годов кампанию атак на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины.



"Пять волн атак на энергетическую инфраструктуру привели к жертвам среди гражданского населения и значительным перебоям в электроснабжении для миллионов людей по всей стране, с каскадным влиянием на водоснабжение, мобильную и интернет-связь, а также общественный транспорт", - сказала Белль.



Согласно данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, количество жертв в мае выросло на 31% по сравнению с апрелем и является самым высоким с июня 2023 года.