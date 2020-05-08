Коронавирус Украинцам выплатят новую компенсацию, важное сообщение Фонда соцстраха: кто получит деньги

2020-05-09 00:07 186
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Фонд социального страхования Украины дополнил список причин временной нетрудоспособности

Как известно, украинцы с марта находятся в режиме самоизоляции. Некоторые лишились работы, а другие - сидят дома в неоплачиваемом отпуске.

Восьмого мая стало известно, что Фонд соцстраха включил в перечень причин временной нетрудоспособности изоляцию в связи с китайским вирусом. Об этом сообщается на странице Фонда в Фейсбук.

Отмечается, что компенсацию в размере 50% утраченного заработка, начиная с шестого дня нетрудоспособности (независимо от продолжительности страхового стажа) оплатят тем, кто предоставит больничные листы.

Право на получение средств получат лишь те люди, которые застрахованы за период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под медицинским наблюдением.

Выдача больничных листов является основанием для начисления указанных выплат и на сегодня нормирована.

Для получения помощи: на основании полученного больничного листка от работника, в котором указана причина  нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11", работодатель оформляет заявление-расчет, указывая причину нетрудоспособности - 11, то есть изоляция от  вируса. 

Напомним, во время заседания правления Укрзализныци было принято решение о переводе всех сотрудников на четырехдневный рабочий график.

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