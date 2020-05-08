Коронавирус Кулеба заверил, что проблем з безвизом после завершения пандемии не будет

2020-05-09 10:00 291
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Граждане Украины после пандемии коронавируса не столкнутся с проблемами в использовании безвизового режима. В этом заверил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В отношении пограничного движения мы не видим никаких деструктивных явлений. Не думаю, что у украинских граждан будут возникать системные проблемы с использованием безвизового режима", - заявил Кулеба.

Однако он подчеркнул, что из-за пандемии возможны острые дискуссии в ЕС о правилах и возможностях для ограничения в перемещении внутри Шенгенской зоны.

"Время от времени какие-то точечные барьеры будут создаваться. Но каждый новый взрыв пандемии, если она случится, будет приводить снова к закрытию границ. Поэтому Шенген на время пандемии с абсолютного принципа превратится в относительный", - считает глава украинского МИДа.

Кроме того министр выразил уверенность, что свободу передвижения внутри Шенгена "никто отменять не будет", потому что это "одно из фундаментальных достижений" ЕС.

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