Политика Украина намерена продлить торговый безвиз с Евросоюзом как минимум до конца этого года

2025-04-11 13:30

Украина пытается продлить действие торгового безвиза с Европейским Союзом по крайней мере до конца этого года и сейчас ведет диалог со всеми партнерами в ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции по итогам 10-й встречи Совета ассоциации Украина-ЕС, передает Укринформ.

Таким образом он ответил на вопрос, как украинская сторона намерена сохранять текущие объемы и динамику торговли с ЕС, если срок действия льготных условий торговли для Украины истекает в июне этого года.

"Этот вопрос является чрезвычайно актуальным в Украине особенно для малого и среднего бизнеса, который сегодня имеет соответствующие контракты с европейскими партнерами. Мы большое внимание уделили этому вопросу, на всех уровнях проговорили необходимость продления автономных торговых мер хотя бы до конца этого года, чтобы успеть внести соответствующие изменения в 29-ю статью Соглашения об Ассоциации и закрепить эти автономные торговые меры, которые позволяют нам практически беспошлинную торговлю. На сегодня мы уже интегрированы в европейский рынок", - отметил Шмыгаль.

При этом, по его словам, украинская сторона "очень прагматично" разговаривает с европейскими партнерами, учитывает их интересы и понимает свой уровень ответственности.

"У нас на сегодня уже введены определенные ограничения (на экспортные операции – ред.) постановлениями Кабинета министров, осуществляется их определенная верификация. Мы готовы договариваться с нашими партнерами, с Европейской комиссией, чтобы сохранить тот уровень кооперации, который существует на сегодняшний день, продолжить его и далее имплементировать в соглашение. Мы очень оптимистично смотрим на это. Партнеры нас слышат, они понимают потребности Украины", - подчеркнул руководитель правительства Украины, поблагодарив европейских партнеров за конструктивное и глубокое сотрудничество.

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