Экономика Верховная Рада обратилась к Евросоюзу с просьбой продлить торговый безвиз

2025-04-17 10:27

Верховная Рада обратилась к Европейскому Союзу с призывом продолжить для Украины либерализацию режима торговли. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграм.

"Рада обратилась к Европейскому Союзу продолжить освобождение от тарифов и квот украинских товаров", - написал он.

По словам Железняка, за постанову №13143 об обращении Верховной Рады к Европарламенту, Еврокомиссии, Совету ЕС, парламентам и правительствам государств - членов Европейского Союза проголосовали 252 народных депутата.

"Неотложно начать и максимально упростить переговорный процесс между Украиной и соответствующими органами власти ЕС относительно внесения изменений в соответствующие приложения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части взаимных тарифных уступок на импорт товаров", - процитировал он текст обращения.