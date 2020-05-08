Карантин во Львове будет ослаблен с 11 мая для некоторых категорий предприятий.
Об этом сказал мэр Львова Андрей Садовой.
По его словам, с 11 мая будет восстановлена торговля промышленной группой товаров (кроме одежды и обуви) и работа магазинов с хозяйственными и другими товарами.
Начнут работать летние террасы кафе и ресторанов, но только при строгом соблюдении протоколов.
Также с 11 мая будут открыты для посещения парки, скверы и спортивные площадки (для индивидуального занятия спортом).
Садовой рассказал, что 12 мая пройдет внеочередное заседание комиссии, во время которой будет принято решение о работе парикмахерских, салонов красоты и возможности продажи одежды и обуви.
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