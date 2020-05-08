Коронавирус Ослабление карантина во Львове частично откладывается из-за увеличения случаев Covid-19

2020-05-09 00:05 165

Карантин во Львове будет ослаблен с 11 мая для некоторых категорий предприятий.

Об этом сказал мэр Львова Андрей Садовой.

По его словам, с 11 мая будет восстановлена торговля промышленной группой товаров (кроме одежды и обуви) и работа магазинов с хозяйственными и другими товарами.

Начнут работать летние террасы кафе и ресторанов, но только при строгом соблюдении протоколов.

Также с 11 мая будут открыты для посещения парки, скверы и спортивные площадки (для индивидуального занятия спортом).

Садовой рассказал, что 12 мая пройдет внеочередное заседание комиссии, во время которой будет принято решение о работе парикмахерских, салонов красоты и возможности продажи одежды и обуви.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном у Украине и мире