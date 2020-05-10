Коронавирус Самый ожидаемый бой года в UFC завершился невероятной сенсацией

2020-05-10 13:30 303
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В американском штате Флорида состоялся долгожданный бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, который проходил в рамках турнира UFC 259. Поединок за титул временного чемпиона в легком весе завершился сенсационной победой Гэтжи.

На "Апострофе" прошла онлайн трансляция чемпионского боя.

На протяжении всего боя Гэтжи выглядел лучше Фергюсона, которого считали неоспоримым фаворитом поединка. К концу боя на лице Тони нельзя было найти живого места.

В пятом раунде судья принял решение остановить бой. Итог - победа техническим нокаутом.

Таким образом, Гэтжи добыл свою 4-ю победу кряду.

Напомним, что изначально Фергюсон должен был провести бой с владельцем чемпионского титула россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Однако, из-за неопределенности с местом проведения турнира россиянин отказался от участия в мероприятии. Таким образом, новым соперником Фергюсона стал Гетжи.

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