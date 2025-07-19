Рома хоче підписати нападника Евана Фергюсона, який побореться з Довбиком за місце в основі

Італійський футбольний клуб Рома прийняв рішення щодо запрошення в команду гравця, здатного скласти конкуренцію українському футболісту Артему Довбику, який грає у складі "вовків".
Згідно з інсайдерською інформацією від Ніколо Скіри, римська команда хоче бачити у своєму складі Евана Фергюсона, нападника Вест Гема.
Керівництво "вовків" уже вступило в переговори з клубом, у якому грає футболіст, і має намір домовитися про оренду гравця з правом викупу.
У своєму прагненні залучити гравця римляни муситимуть протистояти двом представникам англійської Прем'єр-ліги, які так само бажають запросити 20-річного форварда до свого складу.
Однак, як повідомляє інсайдер, гравцю скоріше хочеться покинути Туманний Альбіон, аніж залишитися на ньому.
Про своє остаточне рішення гравець, що зацікавив Рому, оголосить за тиждень.
У минулому сезоні Фергюсон, виступаючи в АПЛ за "молотобійців", брав участь у восьми матчах, але голів не забивав.