Спорт Рома хоче підписати нападника Евана Фергюсона, який побореться з Довбиком за місце в основі

2025-07-19 14:36

Італійський футбольний клуб Рома прийняв рішення щодо запрошення в команду гравця, здатного скласти конкуренцію українському футболісту Артему Довбику, який грає у складі "вовків".

Згідно з інсайдерською інформацією від Ніколо Скіри, римська команда хоче бачити у своєму складі Евана Фергюсона, нападника Вест Гема.

Керівництво "вовків" уже вступило в переговори з клубом, у якому грає футболіст, і має намір домовитися про оренду гравця з правом викупу.

У своєму прагненні залучити гравця римляни муситимуть протистояти двом представникам англійської Прем'єр-ліги, які так само бажають запросити 20-річного форварда до свого складу.

Однак, як повідомляє інсайдер, гравцю скоріше хочеться покинути Туманний Альбіон, аніж залишитися на ньому.

Про своє остаточне рішення гравець, що зацікавив Рому, оголосить за тиждень.

У минулому сезоні Фергюсон, виступаючи в АПЛ за "молотобійців", брав участь у восьми матчах, але голів не забивав.