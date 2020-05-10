Коронавирус Чем закончится "война" между США и Китаем из-за коронавируса: озвучен печальный прогноз

2020-05-10 12:30 1107

Президент США Дональд Трамп активно обвиняет Китай в сокрытии данных о коронавирусе и даже заявляет о возможности наказать Пекин пошлинами, однако новая торговая "война" может плохо закончиться для экономики мира и, в первую очередь, самих Штатов.

"Это чистой воды глупость. Новая торговая война - то, что экономике США не нужно", - считает главный экономист RSM Джо Брусуэлас.

Напомним, Трамп заявил, что вместо того, чтобы выбивать у КНР компенсации, США могут просто ввести пошлины на китайские товары суммой в 1 триллион долларов.

"Ну, я могу сделать это по-другому. Я могу сделать то же самое, но даже за большие деньги, просто установив пошлины", - сообщил Трамп.

Эксперты считают, что в условиях пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса заниматься торговыми войнами весьма опасно. Экономический аналитик CNN Business Мет Иган говорит, что экономика США в данный момент очень уязвима, а решения Трампа могут углубить спад экономики.

"Более высокие тарифы - или просто угроза их введения - могут усилить неопределенность, с которой сталкиваются компании по всему миру. И это добавит давления на и без того сложные и напряженные глобальные цепи поставок. В прошлом аргументом для борьбы с Китаем было то, что экономика США была достаточно сильной, чтобы противостоять в торговой войне. А сейчас разговоры о новых пошлинах ведутся в условиях, когда даже собственные экономические советники Трампа предупреждают о 20% безработицы и 40% падения ВВП в Соединенных Штатах", - говорит экономист.

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