Коронавирус Безвиз после карантина: в МИД сделали важное заявление, «выехать в Европу можно будет…»

2020-05-10 15:00 3498
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о том, могут ли у украинцев возникнуть проблемы с безвизом после снятия карантина

Вопрос свободы передвижения внутри Шенгенского пространства после снятия карантинных мер в странах Европы сегодня волнует многих. Тем не менее глава МИД Украины считает, что отменять безвизовый режим после окончания пандемии никто не собирается, поэтому украинцы смогут спокойно выехать в Европу. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

«По приграничному движению мы не видим никаких деструктивных явлений. Не думаю, что у украинских граждан будут возникать системные проблемы с использованием безвизового режима», - отметил Кулеба.

В то же время он признал, что пандемия вполне может заставить Евросоюз пересмотреть правила и, вероятно, ввести некие ограничения в перемещении внутри Шенгенской зоны. Министр полагает, что в связи с этим могут появиться временные «точечные барьеры». Кулеба также подчеркнул, что каждая новая вспышка китайского вируса будет снова приводить к закрытию границ, что также усложнит передвижение внутри Шенгена.

Глава МИД Украины подчеркнул, что в целом о принципе свободы передвижения в Евросоюзе никто забывать не собирается, так как это «одно из фундаментальных достижений» ЕС.

Ранее подчеркивалось, что Еврокомиссия хочет, чтобы страны ЕС начинали постепенно отменять национальный контроль на государственной границе. Соответствующие правила должны появиться уже на следующей неделе.

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