Украина Когда в Киеве откроют метро - стали известны точные сроки и условия

2020-05-11 08:12 99
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Метро в Украине будет открываться только когда эпидемия китайского коронавируса нового типа окончательно пойдет на спад.

Как сообщил замминистра здравоохранения и главный санврач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина, открытие украинских метрополитенов планируется на четвертом этапе ослабления карантина в Украине.

"Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем 5 на область. Поскольку мы говорим о метро, то это города Киев, Харьков и Днепр", - заявил Ляшко.

Главный санврач отметил, что принятие решения об открытии метро будет целиком зависеть от эпидемической ситуации в стране.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине начался первый этам ослабления карантинных мер. Разрешено открыть продовольственные рынки, некоторые непродовольственные магазины, парикмахерские, кафе, парки отдыха. 

При этом первый этам ослабления карантина уже принес укранцам новые проблемы. В частности, работодатели, которых вроде бы как официально и обязали обеспечивать подвоз своих сотрудников к месту работы (или же компенсировать расходы на поездку), просто начали увольнять тех, кто живет вне пешей зоны от работы. Такие случаи уже есть, к примеру, в Киевской области.

В результате получилась ситуация, когда на работу выходить уже нужно, однако из-за отсутствия общественного транспорта сделать это или непросто или (если добираться на такси) очень дорого. А чтобы в документах все было число и человек потом не сумел судиться, как правило, работодатели увольняют с формулировкой "по соглашению сторон" или "по собственному желанию".

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