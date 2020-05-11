Коронавирус Каждый третий из зараженных коронавирусом в мире уже выздоровел

2020-05-11 12:39 267

За минувшие сутки в мире выявили 79 875 случаев заболевания коронавирусом, 3510 человек умерли, свидетельствуют данные сайта worldometers.

Всего в мире 4 181 021 случай заболевания, 283 868 человек умерли и 1 493 401 - выздоровели.

Стоит отметить, что суточный прирост заболевших сокращается несколько дней подряд. Так, днем ранее было выявлено 88997 заболевших, а до этого - 93800.

В Украине уже более 15 тысяч случаев коронавируса. Несколько дней подряд фиксируется суточный прирост заболевших.

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