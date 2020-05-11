Коронавирус Глава МОЗ заявил, что не понимает, почему украинские медики получают так мало

2020-05-12 08:11 345
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что зарплата врачей в Украине должна начинаться от 25 тысяч гривен в месяц.

"У нас это предусмотрено законом о государственных медицинских гарантиях, где написано: 250% от среднего уровня зарплаты на июль прошлого года. Если мы держимся за это, то зарплата должна быть не меньше 25 тысяч гривен в пересчете на цены 2019 года...

Я не понимаю, почему врач-хирург должен получать 4500 грн, а тот, кто приходит на должность прокурора, получает сразу 25 000 гривен . Конечно, я полностью за то, чтобы и прокурор получал 25 000 гривен. Я просто не понимаю, почему врач должен получать меньше", - заявил министр в интервью СМИ.

Чиновник надеется, что в следующем году расходы на медицину будут на уровне 6% ВВП, как в европейских странах.

Напомним, в Украине уже неоднократно медики устраивали забастовки, требуя выплатить им обещанные доплаты за риск и работу в опасных условиях. Из-за короанвируса младший медперсонал и вовсе зачастую просто увольняется или уходит в отпуск за свой счет. МОЗ же продолжает обещать докторам лучшие условия и повышенные зарплаты. В результате, увы, ситуация получается, как в предвыборном анекдоте "им обещаешь обещаешь, а им вот все мало..."

Сами медики к заявлениям о зарплате в 25 тысяч также относятся достаточно скептически. Некоторые просто отшучиваются, мол, конечно же получим, но только после учителей, которые свои обещанные 4 тысячи долларов в месяц в обменники начнут относить.

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