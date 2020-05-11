Коронавирус В странах ЕС число оштрафованных за нарушения карантина пошло на миллионы

2020-05-12 11:15 120

За период карантинных ограничений во Франции зафиксировали наибольшее количество нарушений. В частности, наказаны 915 тысяч человек, сообщает NOS.

В то же время в Испании за этот период полиция выписала 837 тысяч штрафов.

Размер штрафа от 600 евро за прогулку по улице или выезд из города, до 10 000 евро за более серьезные нарушения карантина. Кроме штрафов, около 7,5 тыс. испанцев были арестованы.

В Италии местная полиция с 11 марта по 3 мая успела оформить 418 222 нарушения. Размер штрафа от 206 евро до 3000 евро или 3 месяца тюрьмы.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире