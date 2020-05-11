Коронавирус Создана программа, способная в онлайн подсчитать для человека риск смерти от COVID

2020-05-12 13:12 273

Польские ученые разработали калькулятор вероятности смерти в случае заражения коронавирусом, сообщает представитель научно-технологического парка Магдолена Малара-Щвитоньская.

Программа "учитывает возраст и пол человека, а также и информацию о четырех основных типах хронических заболеваний". Среди хронических болезней, которые учитывает калькулятор – сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, сахарный диабет, онкология.\

"Риск смерти от COVID очень четко зависит от образа жизни и связанных с ним заболеваний, в том числе ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений. Последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1% случаев со смертельным исходом COVID-19", - рассказал главный разработчик калькулятора доктор медицинских наук Петр Бандош.

Калькулятор показал, что риск умереть в случае заражения коронавирусом для мужчины 30 лет без хронических заболеваний составляет 0,03%, а для женщины – 0,02%.

В возрасте же 80 лет риск для мужчины с сахарным диабетом и онкологией составляет 25,86%, а для женщины того же возраста и с теми же заболеваниями - 14,03%.

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