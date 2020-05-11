Коронавирус Польша и Литва открыли границы для трудовых мигрантов и студентов

2020-05-11 21:30 345
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С понедельника, 11 мая Литва и Польша, испытывающая острую нехватку рабочих рук, открыли границы для трудовых мигрантов, предпринимателей и студентов.

Об этом сообщает новостной латвийский портал Delfi.

Для желающих въехать в Польшу необходимо иметь при себе документ, подтверждающий цель поездки: трудовой контракт, бизнес-удостоверение, документ компании, справку из вуза с подтверждением, что пересекающий границу в нем учится и тому подобное. Причем за польскими пограничниками остается право решать, впускать ли человека на территорию страны.

По договоренности между Польшей и Литвой, названные категории граждан не обязаны соблюдать 14-дневную изоляцию.

Кроме того, на польско-литовской границе увеличилось число открытых КПП. В Литву ее граждане на автомобилях из Польши смогут проехать через КПП Лаздияй-Арадники. До 11 мая это можно было сделать только через Калварию.

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