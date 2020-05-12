Коронавирус ВОЗ срочно предупредил страны, отменившие карантин - идет вторая волна COVID-19

2020-05-13 12:14 264

В мире может начаться вторая волна коронавируса после снятия ограничений. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщает "Радио свобода", ВОЗ предупреждает страны, которые сняли карантинные ограничения, но при этом не подготовились к предотвращению новых вспышек COVID-19. Без постоянного тестирования и отслеживания контактов инфицированных коронавирусом существуют риски столкнуться с новой мощной волной заболеваний.

"Я очень обеспокоен тем, что некоторые страны настроены на езду вслепую в течение следующих нескольких месяцев", – заявил директор международной организации по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Напомним, Франция и Бельгия уже отменили карантинные ограничения, Нидерланды возобновили работу детских садов и школ, а Великобритания заявила о планах возобновить работу экономики. Украина находится на первом этапе отмены карантина. Что разрешено и запрещено в Украине с 11 мая, можно посмотреть ТУТ.

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