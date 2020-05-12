Мир Twitter начал помечать сообщения с фейковыми данными о COVID-19

2020-05-12 15:14 183
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Twitter начал помечать опубликованные в соцсети сообщения, которые могут содержать недостоверную или спорную информацию о коронавирусе. 

"Способствуя общественному диалогу, наша цель - сделать простым поиск достоверной информации в Twitter и ограничить распространение потенциально опасного и вводящего в заблуждение контента. Начиная с сегодняшнего дня, мы представляем новые отметки и предупреждающие сообщения, которые предоставят дополнительный контекст и информацию по записям, содержащим спорную и недостоверную информацию, связанную с COVID-19", - говорится в сообщении компании.

Такие сообщения будут маркироваться специальной отметкой, которая перенаправит пользователя на официальную страницу соцсети или другой сайт, где содержится проверенная и достоверная информация по коронавирусу. Записи, содержащие недостоверную информацию, будут удалены.

Специальные отметки также появятся на сообщениях, которые были опубликованы ранее.

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