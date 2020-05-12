Коронавирус В Китае ввели тотальное поименное тестирование граждан на COVID-19

2020-05-13 10:43 252
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Власти китайского город Ухань планирует провести тестирование нуклеиновых кислот по всему городу в течение 10 дней после повторной вспышки коронавируса, сообщает Reuters.

Согласно внутреннему документу и двум источникам, знакомым с ситуацией, каждый район города в ближайшее время должен представить подробный план тестирования.

Органы здравоохранения Ухани пока не прокомментировали информацию.

Напомним, в минувший уикенд власти Уханя сообщили о шести новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19.

Все они были выявлены в жилом микрорайоне Саньминь, где ранее было обнаружено 20 человек с коронавирусной инфекцией.

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В Китае ввели тотальное поименное тестирование граждан на COVID-19 2020-05-13 10:43 252
Число зараженных COVID-19 в Украине снова растет - ситуация по областям 2020-05-13 09:42 276

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