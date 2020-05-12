Коронавирус Штрафы останутся и после ослабления карантина: список

2020-05-12 19:30 201

После почти двух месяцев от начала введения карантина Кабмин начинает снимать некоторые ограничения, но многое все еще остается под запретом.

Несмотря на ослабление карантина, многие вещи остаются под запретом.

А именно:

Нахождение на улице без маски и документов.

Массовые собрания и гуляния.

Перемещения по улицам группами более 2 людей.

Пребывание в общественных местах без сопровождения взрослых детям до 14 лет.

Нарушение режима самоизоляции или обсервации.

Посещение учебных заведений.

Посещение детских и спортивных площадок.

Работа кинотеатров и театров.

Работа спортивных залов и фитнесс-залов.

Работа пунктов временного пребывания мигрантов.

Работа домов престарелых, а также заведений по оказанию палиативной помощи.

Работа ресторанов, кроме летних площадок и продажи на вынос.

Работа развлекательных зон ТРЦ и фудкортов.

За нарушение этих правил минимальный штраф составляет от 17 000 гривен. Работник может быть оштрафован до 34 000 гривен. Должностное лицо предприятия, при нарушении одного из перечисленных запретов, может быть оштрафовано на сумму 34-170 000 гривен.

Однако, при многочисленных запретах, с 11 мая восстанавливают работу при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий:

заведения бытового обслуживания;

парикмахерские и салоны красоты;

нотариусы;

библиотеки;

стоматологические клиники;

заведения общественного питания на вынос.

Также можно посещать:

Парки;

лесопарки;

прибрежные зоны;

скверы;

спортивные и детские площадки.

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