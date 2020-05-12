Коронавирус Украинцы смогут избавиться от масок, Ляшко раскрыл подробности: «ограничения снимут…»

2020-05-12 21:00 132
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Украинцы могут избавиться от масок уже в ближайшие месяцы

О том, когда можно ожидать отмены масочного режима, рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

С 12 мая в Украине начали постепенно смягчать карантинные ограничения. Остальные запреты правительство планирует пересмотреть уже после 22 мая. В свою очередь, Ляшко сообщил, что от масок украинцы могут отказаться уже летом.

«Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет», - подчеркнул главный санврач.

Он отметил, что отказ от масочного режима будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. В частности, существует возможность того, что отказаться от него не удастся и до конца года.

«Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а быстро выйдем. Возможно, и детские сады пооткрываем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет нашим "неотъемлемым другом" до конца этого года», - подчеркнул Ляшко.

Он также отметил, что для того, чтобы избежать новой вспышки заражения, Украина должна будет выходить из карантина постепенно.

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