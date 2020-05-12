Коронавирус Пневмония у детей из-за коронавируса может начаться без симптомов простуды

2020-05-12 21:30 108
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Covid-19 у детей чаще проявляется лихорадко и желудочно-кишечным расстройством, нежели респираторными симптомами.

Такие выводы делают китайские ученые, статья которых опубликована в издании Frontiers in Pediatrics. Дело в том, что тип рецепторов в клетках легких, на которые нацелен вирус, можно обнаружить и в кишечнике, пишет Naked Science.

«Covid-19 влияет на большинство детей лишь в незначительной степени, и только в небольшом числе тяжелых случаев возникают серьезные проблемы со здоровьем. Легко пропустить диагноз на ранней стадии, когда у ребенка наблюдаются нереспираторные симптомы или он страдает от другой болезни», — говорит один из авторов этого исследования, доктор Вэньбинь Ли, работающий в отделении педиатрии уханьской больницы Тунцзи.

Доктор Ли и его коллеги подробно описывают клинические особенности детей, поступивших в больницу с нереспираторными симптомами. У малышей впоследствии были диагностирован Covid-19 и характерная для него пневмония.

Дети обращались в отделение неотложной помощи по поводу самых разных, не связанных с коронавирусом проблем — от камня в почке до травмы головы. У всех при поступлении на КТ выявили пневмонию, а затем было подтверждено наличие Covid-19. Никаких выраженных респираторных симптомов при этом не было, однако почти у всех присутствовали желудочно-кишечные расстройства.

Выдвигая на первый план такие случаи, авторы надеются, что врачи будут использовать эту информацию для быстрой диагностики и изоляции пациентов с похожими симптомами, что поможет в начале лечения и снизит риск распространения инфекции.

Авторы также предполагают, что подобное «желудочно-кишечное» начало болезни может свидетельствовать о том, что инфицирование произошло именно через пищеварительный тракт. Ли объясняет, какова может быть связь такого типа симптомов с нереспираторным путем заражения:

«Желудочно-кишечные симптомы, с которыми сталкиваются эти дети, могут быть связаны с распределением рецепторов и путем передачи, связанным с инфекцией Covid-19 у людей. Вирус заражает людей через рецептор ACE2, который можно обнаружить в определенных клетках в легких, а также в кишечнике. Это говорит о том, что Covid-19 способен инфицировать пациентов не только через дыхательные пути в виде капель воздуха, но и через пищеварительный тракт при контактной или фекально-оральной передаче».

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