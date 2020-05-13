Число зараженных COVID-19 в Украине снова растет - ситуация по областям
2020-05-13 09:42 93
В Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Как сообщает пресс-центр Минздрава, за последние сутки было зафиксировано 402 новых случая.
По состоянию на сегодня от коронавируса погибли 439 украинцев, 3716 пациентов выздоровели.
Какова ситуация в пандемией коронавируса в областях:
- Винницкая область - 628 случаев
- Волынская область - 510 случаев
- Днепропетровская область - 773 случая
- Донецкая область - 102 случая*
- Житомирская область - 530 случаев
- Закарпатская область - 764 случая
- Запорожская область - 331 случай
- Ивано-Франковская область - 1144 случая
- Кировоградская область - 428 случаев
- г. Киев - 1960 случаев
- Киевская область - 1049 случаев
- Львовская область - 870 случаев
- Луганская область - 42 случая*
- Николаевская область - 225 случаев
- Одесская область - 680 случаев
- Полтавская область - 257 случаев
- Ровенская область - 1045 случаев
- Сумская область - 157 случаев;
- Тернопольская область - 1028 случаев
- Харьковская область - 672 случая
- Херсонская область - 165 случаев
- Хмельницкая область - 196 случаев
- Черновицкая область - 2444 случая
- Черкасская область - 346 случаев
- Черниговская область - 79 случаев
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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