Коронавирус Число зараженных COVID-19 в Украине снова растет - ситуация по областям

2020-05-13 09:42 93
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В Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Как сообщает пресс-центр Минздрава, за последние сутки было зафиксировано 402 новых случая.

По состоянию на сегодня от коронавируса погибли 439 украинцев, 3716 пациентов выздоровели. 

Какова ситуация в пандемией коронавируса в областях:

  • Винницкая область - 628 случаев
  • Волынская область - 510 случаев
  • Днепропетровская область - 773 случая
  • Донецкая область - 102 случая*
  • Житомирская область - 530 случаев
  • Закарпатская область - 764 случая
  • Запорожская область - 331 случай
  • Ивано-Франковская область - 1144 случая
  • Кировоградская область - 428 случаев
  • г. Киев - 1960 случаев
  • Киевская область - 1049 случаев
  • Львовская область - 870 случаев
  • Луганская область - 42 случая*
  • Николаевская область - 225 случаев
  • Одесская область - 680 случаев
  • Полтавская область - 257 случаев
  • Ровенская область - 1045 случаев
  • Сумская область - 157 случаев;
  • Тернопольская область - 1028 случаев
  • Харьковская область - 672 случая
  • Херсонская область - 165 случаев
  • Хмельницкая область - 196 случаев
  • Черновицкая область - 2444 случая
  • Черкасская область - 346 случаев
  • Черниговская область - 79 случаев

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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