Коронавирус Число зараженных COVID-19 в Украине снова растет - ситуация по областям

2020-05-13 09:42 93

В Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Как сообщает пресс-центр Минздрава, за последние сутки было зафиксировано 402 новых случая.

По состоянию на сегодня от коронавируса погибли 439 украинцев, 3716 пациентов выздоровели.

Какова ситуация в пандемией коронавируса в областях:

Винницкая область - 628 случаев

Волынская область - 510 случаев

Днепропетровская область - 773 случая

Донецкая область - 102 случая *

Житомирская область - 530 случаев

Закарпатская область - 764 случая

Запорожская область - 331 случай

Ивано-Франковская область - 1144 случая

Кировоградская область - 428 случаев

г. Киев - 1960 случаев

Киевская область - 1049 случаев

Львовская область - 870 случаев

Луганская область - 42 случая *

Николаевская область - 225 случаев

Одесская область - 680 случаев

Полтавская область - 257 случаев

Ровенская область - 1045 случаев

Сумская область - 157 случаев;

Тернопольская область - 1028 случаев

Харьковская область - 672 случая

Херсонская область - 165 случаев

Хмельницкая область - 196 случаев

Черновицкая область - 2444 случая

Черкасская область - 346 случаев

Черниговская область - 79 случаев

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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