Коронавирус Тысячи испанцев подали в суд на правительство из-за эпидемии Covid-19

2020-05-13 12:41 180

Как сообщает El Mundo, граждане Испании массово в судовом порядке добиваются от власти возмещения ущерба от потери близких из-за коронавируса. Так, уже одиннадцать адвокатов подали жалобу в Верховный суд на премьер-министра и 22 министров от имени 3268 семей, которые потеряли одного из своих родственников.

"Зная о распространении нового вируса в декабре и о 32 случаях заражения в конце февраля в Испании, и правительство не приняло никаких превентивных мер в течение более месяца. После того, как ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, в Испании, напротив, отрицалось распространение коронавируса", - указано в иске.

Истцы приписывают членам исполнительной власти преступное убийство по неосторожности, наказываемое лишением свободы.

Адвокаты пострадавших семей отмечают, что правительство не предприняло никаких мер по сдерживанию эпидемии, когда в конце февраля и первой неделе марта состоялись многочисленные митинги и демонстрации, а подавляющее большинство испанских граждан знали о риске, которому они подвергаются в связи с распространением коронавируса.

Кроме того, висковой жалобе содержится просьба к Верховному суду о направлении запроса к исполнительной власти касательно предоставления официальной информации об эпидемии и ее развитии в Испании.

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