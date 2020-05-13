Коронавирус Командующий Нацгвардии выздоровел от коронавируса нового типа

2020-05-14 14:12 246

Командующий Нацгвардии Украины Николай Балан поборол коронавирус, о чем свидетельствуют результаты контрольных тестов, говорится в пресс-центре формирования.

"Генерал-лейтенант Николай Балан уже приступил к выполнению своих обязанностей", - сказано в сообщении.

Чиновник поблагодарил медиков за их профессиональную работу и за ежедневный вклад в борьбу с распространением COVID-19.

Известно, что болезнь у него проходила в легкой форме. Был установлен круг лиц, которые контактировали с ним в течение инкубационного периода и они прошли тестирование на СOVID-19. Инфекцию у командующего Национальной гвардии Николая Балана выявили 17 апреля.

Напомним, в рядах НГУ зафиксировано 28 случаев заболевания COVID-19. На лечении находятся 19 военнослужащих, выздоровели 9, на самоизоляции находятся 147.

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