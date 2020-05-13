Коронавирус В Минздраве открыли особенность коронавируса, присущую только Украине

2020-05-14 13:16 60
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Глава МОЗ Украины Максим Степанов сообщил, что в праздничные дни люди значительно меньше обращаются к врачам с симптомами коронавируса.

"С одной стороны, люди действительно меньше обращаются на праздники к врачу, хотя призываю не медлить с этим. С другой - увеличивая количество тестирований, мы не переходили планку более 600 больных в сутки.

Это при том, что мы увеличили количество тестирования до почти 8000 в день. Мы находимся в таком коридоре от 400 до 600 больных в сутки уже более трех недель. Поэтому карантинные мероприятия, которые ввели в стране - действуют", - сказал он, отвечая на вопрос о том, является ли снижение количества случаев коронавируса два дня подряд признаком улучшения, или это результат праздников.

Также Степанов добавил, что в Украине стабилизировалась статистика в отношении больных пневмонией.

"Мы тестируем всех больных пневмонией, независимо от симптоматики. И если раньше мы тестировали около 800-900 человек с пневмонией в сутки. То сегодня это количество не превышает 250-300 человек в сутки. То есть мы видим снижение заболеваний пневмонией", - отметил Степанов.

Он также анонсировал утверждение алгоритма тестирования ИФА-тестами.

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