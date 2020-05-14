Коронавирус Медики рассказали, как быстро состояние больного коронавирусом переходит в критическое

2020-05-14 16:30 207
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По мнению экспертов, ухудшение состояния больных COVID-19, даже если изначально недуг протекает в легкой форме, может произойти за считанные часы.

Скорость перехода от легкой в среднетяжелую и тяжелую формы недуга молниеносная. Даже если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке.

К такому течению заболевания, по мнению экспертов, не готовы и многие врачи, поскольку оно стремительно поражают организм. В связи с чем очень важно постоянно пристально наблюдать за пациентами с коронавирусом.

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