Мир Путин обидел Лукашенко ценой газа

2020-05-14 17:00 171
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время Россия продает Беларуси природный газ примерно в два раза дороже, нежели европейским странам, в частности Германии.

Как передает Хвиля, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Лукашенко во время встречи с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом отметил, что стоимость российского газа для республики составляет 127 долларов за тысячу кубометров.

«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до 70 долларов: 65-68 долларов, но никак не 127 долларов, как для Беларуси», - подчеркнул президент Беларуси.

Вдобавок к этому, он поинтересовался у премьера, что на данный момент предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси.

«Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация (там по-разному было), но никак не 127 долларов, как для Беларуси», - возмутился Лукашенко действиями России.

Следует отметить, что недавно Министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации съемочную группу российского Первого канала и выслало из страны журналиста Алексея Кручинина за сюжет о коронавирусной инфекции.

Ранее «Хвиля» писала, что представитель внешнеполитической службы ЕС заявил, что режим санкций со стороны Евросоюза в отношении России не препятствует получению гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Он также пояснил, что санкции касаются поступков РФ, подрывающих территориальную целостность Украины, а также нарушений международного права, связанных с аннексией Крыма и войной на Донбассе.

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