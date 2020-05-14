Коронавирус Теперь уже официально: названа дата возобновления чемпионата Украины по футболу

2020-05-14 18:00 90
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Чемпионат Украины по футболу будет возобновлен с 30 мая. Как известно, матчи национального первенства были приостановлены в марте из-за карантина.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на tribuna.com, такое решение 14 мая приняло руководство украинской Премьер-лиги.

По предварительным данным, сезон должен закончиться 19 июля, а все матчи будут проходить при пустых трибунах.

Как известно, до приостановления национального первенства в Украине успели сыграть 23 тура. Таким образом, командам осталось провести всего девять матчей.

Также по решению УПЛ были перенесены выборы президента организации. Они должны пройти после завершения чемпионата.

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