Коронавирус Последствия Covid-19: с чем придется жить тем, кто перенес заражение коронавирусом

2020-05-15 21:36 246

По данным ВОЗ, люди, болезнь которых протекает в легкой форме (а таких 80%), могут выздороветь в течение двух недель, в то время как у остальных выздоровление может занять от трех до шести недель. В некоторых случаях восстановление продлится на год и более. Вероятны и долгосрочные последствия заболевания новым вирусом Covid-19. Увы, но некоторые из них остаются с людьми на всю жизнь, сообщает Al Jazeera.

Так, кардиолог из Медицинской школы Йельского университета Джозеф Бреннан, рассказал, что он и другие эксперты обеспокоены тем, что часть людей, переболевших коронавирусом, будут иметь долгосрочные проблемы со здоровьем, связанные с повреждением легких, сердца, а также проблемы с нервной системой и интеллектом.

Ниже возможные последствия, с которыми придется жить тем, кто переболел китайским коронавирусом нового типа.

1. Симптом "матового стекла", хронический кашель и рубцы в легких

В результате заболевания коронавирусом в легких могут появиться рубцы. Рубцовая ткань снижает способность легких поглощать воздух и превращать его в кислород. У человека возникает постоянное чувство дискомфорта в легких и сухой кашель. По словам Бреннана, такие осложнения возникают в связи с тем, что коронавирус провоцирует серьезный иммунный ответ, поэтому пустоты в легких заполнены гноем, что делает легкие менее гибкими. На снимках компьютерной томографии здоровые легкие должны казаться черными, но легкие пациентов с Covid-19 зачастую имеют серые пятна, что называется симптомом "матового стекла", и поврежденные участки могут не поддаваться восстановлению.

2. Тромбы в кровеносных сосудах, риск инсульта

Многие госпитализированные пациенты с Сovid-19 страдают от образования тромбов, что приводит к тромбоэмболии легочной артерии, инсульту, сердечным приступам и другим серьезным осложнениям длительного характера. Закупорка сосудов в мозге также может вызвать инсульт, и хотя инсульты чаще случаются у пожилых людей, сегодня также сообщается об инсультах даже среди молодых пациентов. Например, в китайском Ухане около 5% госпитализированных пациентов перенесли инсульт, и аналогичная картина наблюдалась при атипичной пневмонии. У молодых людей, перенесших инсульт, показатели смертности относительно низкие по сравнению с пожилыми людьми, и многие выздоравливают. Однако, согласно исследованиям, только от 42 до 53% из них способны вернуться на работу.

3. Постоянные боли в сердце, слабость

По мнению врачей, коронавирус может поражать сердечную мышцу, вызывая ее воспаление, так как сердце содержит большое количество белка ACE2, который, по мнению ученых, является точкой проникновения коронавируса в клетки организма.

"Врачи в Китае заметили, что некоторые люди жалуются на боли в сердце. У них возникает сердечный приступ и имеются симптомы заражения коронавирусом", — сказал Митчелл Элкинд, президент Американской кардиологической ассоциации и профессор нейробиологии и эпидемиологии в Колумбийском университете.

По новым данным, коронавирус может вызвать острый миокардит и сердечную недостаточность.

4. Почесная недостаточность

До настоящего времени не было сообщений о том, что коронавирус поражает почки в тех случаях, когда заболевание протекает в легкой форме. Тем временем у пациентов с ярко выраженными симптомами коронавирус вызывает серьезное повреждение почек. Когда болезнь протекает в тяжелой форме, нарушается свертываемость крови, что может приводить к появлению небольших сгустков и закупорке кровеносных сосудов.

Нарушение работы кровеносных сосудов может также затронуть почки. Кроме того, есть научные доказательства того, что вирус может поражать почки напрямую. Если у заболевших коронавирусом обнаружена пневмония и требуется подключение к аппарату ИВЛ, вирус оказывает серьезное влияние на почки, так как пневмония становится причиной образования большого количества воды вокруг легких. В этом случае врачи выписывают пациенту мочегонные средства, помогающие выводить жидкость из организма, в связи с чем почки работают активнее, чем обычно. Тем временем нарушения работы сосудов из-за появления сгустков еще больше усугубляют состояние почек.

"Почти все пациенты с пневмонией и подключенные к аппаратам ИВЛ также имели проблемы с почками", — заявил журналу Der Spiegel глава Немецкого общества нефрологов Ян Кристоф Галле.

В ходе исследований работы почек было выявлено, что вследствие заболевания коронавирусом почки не могут полностью выполнять свои функции.

5 . Головные боли, падение зрения и потеря памяти

Китайский коронавирус также влияет на центральную нервную систему, что может иметь долгосрочные последствия для здоровья. В одном китайском исследовании говорится, что более трети из 214 госпитализированных имели неврологические симптомы, включая головокружение, головную боль, нарушение сознания, проблемы со зрением и потерю вкуса и обоняния.

Длительные осложнения после заражения коронавирусом (вызванные самим вирусом или созданным им воспалением) могут включать нарушения внимания, концентрации и памяти, а также поражение периферической нервной системы.

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