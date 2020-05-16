Коронавирус В МВД озвучили сроки открытия границ

2020-05-16 11:00 1245

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Украина после 15 июня может снять ограничения на пересечение границы.

"Вы можете прийти, наши пограничники скажут - идите, но вы поцелуете шлагбаум в Польше или где-то еще. Есть страны, которые допускают транзит через свою территорию, а есть страны, где до сих пор запрещен приезд людей, у которых нет права на жительство. Вы не можете, к примеру, сейчас, поехать в Италию, если у вас там нет вида на жительство. Поэтому вопрос открытия наших границ будет синхронизироваться с открытием европейских. На сегодняшний день в ЕС, насколько я проинформирован, принято решение до 15 июня не ослаблять карантинные меры для иностранцев. То же самое касается любимой украинцами Турции", - отметил Геращенко.

При этом он посоветовал гражданам путешествовать по Украине после возобновления транспортного сообщения.

"Карпаты, Одесса, Николаев, Херсон…Это как раз определенный стимул для нашей туристической инфраструктуры, и я рекомендую всем, кто в ней занят, готовится оказывать максимально качественные услуги, чтобы потом украинцы, привыкшие отдыхать в Турции и Египте, мечтали возвращаться в украинские санатории, турбазы и т.д.", - заявил замминистра.

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