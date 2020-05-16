Коронавирус Италия открывает границы со странами ЕС

2020-05-17 12:00 354
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Итальянские власти с 3 июня возобновляют свободное перемещение со странами Европейского союза.

Власти Италии с 3 июня возобновляют свободный выезд в страны ЕС и въезд в страну. Об этом в субботу, 16 мая, объявил на пресс-конференции итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, пишет ТАСС.

"С 3 июня можно будет передвигаться между странами ЕС без обязательного карантина для прибывающих в Италию. Это создаст условия для возобновления туризма", − отметил Конте.

При этом до 3 июня будут сохраняться ограничения в передвижении между итальянскими регионами, которые пересмотрят перед указанной датой.

Конте напомнил, что с 18 мая жителям страны можно будет свободно передвигаться внутри региона проживания и "выходить из дома по любой причине без объяснений".

Он также подтвердил, что с 18 мая откроются магазины розничной торговли, парикмахерские и косметические салоны. А рестораны, бары, пиццерии, пабы начнут работу с условием, что эпидемиологическая кривая будет под контролем и при соблюдении всех мер предосторожности.

Эти же условия действуют для морских курортов.

Премьер подчеркнул, что всем гражданам рекомендуется всегда иметь при себе всегда маску и пользоваться ей в многолюдных и закрытых местах.

Напомним, 4 мая, после двухмесячного карантина, в Италии вступили в силу первые послабления.

С 25 мая в стране планируют открыть спортзалы и бассейны, а с 15 июня − театры и кинотеатры.

По последним данным университета Джона Хопкинса, с начала эпидемии коронавируса в Италии заразились 224,7 тысячи человек, из них 31,7 тысячи скончались и 122,8 выздоровели.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай, чем так опасен коронавирус и как не заразиться

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Когда и какие страны открывают границы для иностранцев: инфографика и все подробности

2020-05-12 22:00 2679

Еврокомиссия рекомендовала продлить закрытие границ ЕС до 15 июня

2020-05-12 12:01 1671

В странах ЕС число оштрафованных за нарушения карантина пошло на миллионы

2020-05-12 11:15 567

Польша и Литва открыли границы для трудовых мигрантов и студентов

2020-05-11 21:30 762

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Китае за месяц никто не умер от COVID-19

2020-05-17 14:00 216

Немецкие вирусологи не поддерживают обязательную вакцинацию против коронавируса

2020-05-17 13:30 399

"Убивает" коронавирус за четыре дня: ученые заявили о важном прорыве с поиском лекарства

2020-05-17 13:00 399

ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом

2020-05-17 12:30 480
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Китае за месяц никто не умер от COVID-19 2020-05-17 14:00 216
Немецкие вирусологи не поддерживают обязательную вакцинацию против коронавируса 2020-05-17 13:30 399
"Убивает" коронавирус за четыре дня: ученые заявили о важном прорыве с поиском лекарства 2020-05-17 13:00 399
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом 2020-05-17 12:30 480

Лента

15:30 В Тель-Авиве найден мертвым экс-посол Китая в Украине
15:00 Ученые назвали болезни, которые возникают от злоупотребления кофе
14:30 В США обнаружили редчайшую голубую пчелу
14:00 В Китае за месяц никто не умер от COVID-19
13:30 Немецкие вирусологи не поддерживают обязательную вакцинацию против коронавируса
13:00 "Убивает" коронавирус за четыре дня: ученые заявили о важном прорыве с поиском лекарства
12:30 ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
12:00 Италия открывает границы со странами ЕС
11:30 В МОЗ обнародовали правила работы парикмахерских
11:00 В Украине День памяти жертв политических репрессий