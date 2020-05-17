Коронавирус "Убивает" коронавирус за четыре дня: ученые заявили о важном прорыве с поиском лекарства

2020-05-17 13:00 402

Американские ученые из биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics обнаружили антитело, которое, согласно их заявлению, на 100 процентов блокирует коронавирус.

Об этом сообщает Fox News.

Специалисты проанализировали миллиарды антител, среди которых выявили сотни способных влиять на коронавирус. После этого ученые выделили десяток антител, а дальнейшее изучение показало, что одно из них — STI-1499 — способно на 100 процентов защитить клетки человека от заражения.

Отмечается, что оно обволакивает вирус и выводит его из организма за четыре дня.

«Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает», — подчеркнул доктор Генри Джи (Dr. Henry Ji), основатель Sorrento Therapeutics.

Пока испытания проходили только в лабораторных условиях, поэтому компания еще не получила разрешения на выпуск препарата.

Доктор Джи отметил, что благодаря этому лекарству карантин во всех странах можно будет снять.

«Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, социальная дистанция будет не нужна», — подчеркнул он.

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