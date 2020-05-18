Коронавирус В Каменце-Подольском коронавирус выявлен в городском перинатальном центре

2020-05-18 09:40 159

В Каменце-Подольском Хмельницкой области на самоизоляцию отправили всех работников отделения городского перинатального центра. Решение приняли после того, как у одной из медсестер медучреждения обнаружили коронавирусную инфекцию.

Как сообщил мэр города Михаил Симашкевич, на самоизоляцию отправили 50 человек.

"Сегодня внимание мобильных медицинских бригад города сосредоточено и на перинатальном центре. Вчера, напомню, коронавирус был обнаружен в младшей медицинской сестры родильного. По решению оперативного штаба на изоляции будет находиться все отделение патологии беременных. А медиков обследуют поэтапно. Сейчас это около 50 человек, у которых возьмут анализы для исследования в областном лабораторном центре", - написал Симашкевич в своем ФБ.

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