Коронавирус МИД Украины отреагировал на слухи о паспортах здоровья для туристов

2020-05-18 14:15 282
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Идея паспорта здоровья для туристов и пересекающих границу в Украине не обсуждается. На международном уровне есть такие идеи, но пока они не материализованы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "РБК-Украина"

По его словам, из практических решений там пока склоняются к таким, что при въезде нужно будет, например, показать справку о том, что у человека за определенное количество дней был негативный ПЦР-тест на коронавирус.

И потом, по возвращении домой, человек должен посидеть в самоизоляции, сделать еще один тест.

Напомним, ранее появилась новость о том, что в Украине могут появиться "паспорта здоровья", если они будут введены в мире и рекомендованы ВОЗ после пандемии.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Египте разрешили принимать туристов, но с одним условием

2020-05-04 08:39 3858

Подборка зарубежных туристических жемчужин, которые есть в Украине

2020-04-27 12:10 1383

Испанию закрывают для туристов до лета 2021 года

2020-04-21 14:15 1308

фото Устроившим бунт в аэропорту туристам с Бали удалось сбежать из киевского отеля

2020-03-31 08:43 1488

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В МОН дали рекомендации вузам по проведению зачетов и экзаменов

2020-05-18 18:30 102

МОН призывает правительство открыть учебные заведения

2020-05-18 18:00 117

Без ковров, полотенец и игрушек: Минздрав озвучил условия работы детсадов

2020-05-18 17:30 153

Половина зараженных COVID-19 украинцев не знают, как заболели

2020-05-18 17:00 162
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В МОН дали рекомендации вузам по проведению зачетов и экзаменов 2020-05-18 18:30 102
МОН призывает правительство открыть учебные заведения 2020-05-18 18:00 117
Без ковров, полотенец и игрушек: Минздрав озвучил условия работы детсадов 2020-05-18 17:30 153
Половина зараженных COVID-19 украинцев не знают, как заболели 2020-05-18 17:00 162

Лента

19:00 Зеленский решил ввести двойное гражданство в Украине, скандальный закон уже в Раде
18:30 В МОН дали рекомендации вузам по проведению зачетов и экзаменов
18:00 МОН призывает правительство открыть учебные заведения
17:30 Без ковров, полотенец и игрушек: Минздрав озвучил условия работы детсадов
17:00 Половина зараженных COVID-19 украинцев не знают, как заболели
16:30 Ослабление карантина: в МОЗ подготовили рекомендации по работе транспорта
15:45 Купаться безопасно. Минздрав не будет закрывать пляжи из-за COVID-19
15:12 В мире выявлен новый мощный очаг китайского коронавируса нового типа
14:22 Когда в Киеве запустят метро и наземный транспорт - Кличко назвал точные даты
14:15 МИД Украины отреагировал на слухи о паспортах здоровья для туристов