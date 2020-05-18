Идея паспорта здоровья для туристов и пересекающих границу в Украине не обсуждается. На международном уровне есть такие идеи, но пока они не материализованы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "РБК-Украина"
По его словам, из практических решений там пока склоняются к таким, что при въезде нужно будет, например, показать справку о том, что у человека за определенное количество дней был негативный ПЦР-тест на коронавирус.
И потом, по возвращении домой, человек должен посидеть в самоизоляции, сделать еще один тест.
Напомним, ранее появилась новость о том, что в Украине могут появиться "паспорта здоровья", если они будут введены в мире и рекомендованы ВОЗ после пандемии.
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