Коронавирус МИД Украины отреагировал на слухи о паспортах здоровья для туристов

2020-05-18 14:15 282

Идея паспорта здоровья для туристов и пересекающих границу в Украине не обсуждается. На международном уровне есть такие идеи, но пока они не материализованы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "РБК-Украина"

По его словам, из практических решений там пока склоняются к таким, что при въезде нужно будет, например, показать справку о том, что у человека за определенное количество дней был негативный ПЦР-тест на коронавирус.

И потом, по возвращении домой, человек должен посидеть в самоизоляции, сделать еще один тест.

Напомним, ранее появилась новость о том, что в Украине могут появиться "паспорта здоровья", если они будут введены в мире и рекомендованы ВОЗ после пандемии.

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