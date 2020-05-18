Коронавирус В мире выявлен новый мощный очаг китайского коронавируса нового типа

2020-05-18 15:12 321

Бразилия обогнала Испанию и Италию по количеству больных коронавирусом, заняв четвертое в мире место по уровню заболеваемости данным недугом.

Как сообщает BBC, бразильские чиновники в течение суток зарегистрировали 14 тыс. 919 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число больных Covid-19 в стране достигло 233 тыс. 142 человек. Более высокие показатели заболеваемости зафиксированы только в США, России и Великобритании.

Мэр самого густонаселенного города страны Сан-Паулу предупредил в воскресенье, что система здравоохранения города может рухнуть. По словам чиновника, государственные больницы в городе заполнены на 90%. Потребность в неотложной помощи продолжает расти.

За минувшие сутки в Бразилии от коронавируса умерли 816 человек, а общая смертность составила 15 тыс. 633 человек. Это пятый в мире показатель. Эксперты полагают, что реальная цифра может быть намного выше, поскольку в стране отсутствуют возможности для надлежащего тестирования.

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