Мир Египет впервые отметит мусульманский праздник в условиях тотального запрета

2020-05-20 13:16 165

Власти Египта вводят ряд строгих ограничительных мер на период мусульманского праздника Ураза-байрам (Праздник прекращения поста).

"Новые меры направлены на борьбу с распространением вируса во время исламского праздника, который состоится 24 мая", - сообщил премьер-министр страны Мустафа Мадбули.

Как передает Xinhua, уже введенный общенациональный комендантский час в ночное время начнется в 17:00 вместо 21:00 по местному времени. На шесть дней будут закрыты все торговые центры, магазины, рестораны, общественные парки и пляжи. Также на это время прекратит работу общественный транспорт по всей стране.

По данным на сегодня в Египте зафиксировано 11 тыс. 719 случаев заболевания COVID-19, в том числе 612 смертей.

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