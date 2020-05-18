Коронавирус В МОЗ уверяют, что украинские ПЦР-тесты на коронавирус могут работать

2020-05-19 12:14 216

Украинские ПЦР-тесты на коронавирус соответствуют необходимым стандартам. К такому выводу пришли специалисты Института эпидемиологии и инфекционных болезней НАН Украины.

"В Институте эпидемиологии и инфекционных болезней сравнили украинские тесты с тестами европейского и производства и признали, что тесты работают", - заявил главный санитарный врач и замминистра Виктор Ляшко.

В свою очередь глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что сегодня будет подписан приказ о введении ИФА-тестирования на выявление коронавирусной болезни и антител к ней.

"За счет ИФА-тестов мы сможем существенно увеличить количество лиц, которых мы будем тестировать. Прежде всего мы будем тестировать людей у которых есть соответствующие симптомы, клинические проявления коронавирусной болезни, также всех без исключения... контактных лиц... даже если у них нет симптоматики. Также все группы риска, это и Национальная полиция, Национальная гвардия", - рассказал Степанов.

Таким образом Минздрав планирует увеличить количество людей, которые будут тестировать на коронавирус. Такие тестирования будут бесплатными.

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