Пляжный сезон в Украине в этом году скорее всего не будет сорван. МОЗ не намерен инициировать запрет на купание украинцев в море и реках нынешним летом.
Как сообщил главный санитарный врач и замминистра Виктор Ляшко, специалисты подтвердили, что морская соль и ультрафиолетовое излучение уничтожает возбудитель коронавируса. Соответственно риски заразиться на пляже намного ниже, чем, к примеру, при обычной прогулке по парку.
Относительно отдыха на речных пляжах ограничений также не планируется - хотя в пресной воде коронавирус имеет возможность выживать. "По данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно, разве что при очень тесном контакте", - говорит главный санврач.
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