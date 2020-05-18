Коронавирус Купаться безопасно. Минздрав не будет закрывать пляжи из-за COVID-19

2020-05-18 15:45 240

Пляжный сезон в Украине в этом году скорее всего не будет сорван. МОЗ не намерен инициировать запрет на купание украинцев в море и реках нынешним летом.

Как сообщил главный санитарный врач и замминистра Виктор Ляшко, специалисты подтвердили, что морская соль и ультрафиолетовое излучение уничтожает возбудитель коронавируса. Соответственно риски заразиться на пляже намного ниже, чем, к примеру, при обычной прогулке по парку.

Относительно отдыха на речных пляжах ограничений также не планируется - хотя в пресной воде коронавирус имеет возможность выживать. "По данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно, разве что при очень тесном контакте", - говорит главный санврач.

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