Коронавирус Ослабление карантина: в МОЗ подготовили рекомендации по работе транспорта

2020-05-18 16:30 177
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Минздрав обнародовал для общественного обсуждения ряд рекомендаций для запуска автоперевозок после карантина.

Министерство здравоохранения подготовило проект рекомендаций для сотрудников общественного автотранспорта относительно возобновлению перевозок во время второго и третьего этапов выхода из карантина. Их в понедельник, 18 мая, опубликовала пресс-служба ведомства.

Соответствующие рекоммендации обнародованы для общественного обсуждения.

Так, документ предусматривает, что перевозки пассажиров общественным городским, пригородным и междугородным автотранспортом должно осуществляться с учетом следующих рекомендаций:

  • Всем работникам перед началом рабочей смены надо мерить температуру;
  • Водитель, кондукторы и другие члены экипажа в течение всего рейса должны носить маски;
  • Запрещается перевозка пассажиров без масок;
  • Перевозка пассажиров осуществляется в пределах количества мест для сидения. В случае межобластной перевозки в регион, в котором не ослабляли карантин, такая перевозка разрешается в пределах 50% от количества мест для сидения;
  • В каждом транспортном средстве должно быть обеспечено информирование пассажиров о мерах профилактики коронавирусной болезни;
  • Транспортное средство подлежит влажной уборке с использованием моющих и дезинфицирующих средств перед каждым рейсом. По возможности, у дверей целесообразно разместить антисептики;
  • На каждом входе в помещение автостанций необходимо разместить информационные материалы по профилактике Covid-19 и организовать антисептики;
  • Разрешается одновременное пребывание в помещении автостанции не более одного человека (обязательно в маске) ​​на 10 кв. м площади зала обслуживания пассажиров. Между работниками и пассажирами в кассах должны быть экраны из пленки, стекла или прозрачного пластика, а также обеспечиваться социальная дистанция в 1,5 метра в очередях. Работа залов ожидания рейса не разрешается;
  • Администрация автостанции должна обеспечить наличие у работников медицинских масок и защитных перчаток, влажную уборку помещений автостанции с использованием моющих и дезинфицирующих средств не реже чем каждые 5 часов перед открытием и после окончания рабочего дня автостанции, регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений, ограничение массовых собраний работников в закрытых помещениях, временное отстранение от работы лиц из группы риска (лица, достигшие 60-летнего возраста, лица, имеющие хронические заболевания, которые подавляют иммунитет, и хронические заболевания легких).
  • Работники автостанции обязаны: регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиками не реже одного раза в 3 часа и после посещения общественных мест, туалета, уборки и т.п., воздерживаться от контакта с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний.

Пассажирские перевозки планируют разрешить с 22 мая, но в регионах могут сами принимать решения, если эпидемиологическая ситуация позволяет. Об этом шла речь на совещании у Зеленского.

Ранее Мининфраструктуры представило план восстановления пассажирских перевозок. Согласно ему, транспорт могут начать запускать с 22 мая при соблюдении противоэпидемических норм.

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