Коронавирус Коронавирус в Крыму: карантинные ограничения оказались фикцией

2020-05-19 19:30 384

Оккупированный Крым может повторить плачевную ситуация с распространением коронавируса, которая была в столице РФ. Жители сообщают, что все меры по предотвращению инфекции, которые предпринимали так называемые власти – оказались фикцией. Крымский блогер RoksolanaToday опубликовала скрин с крымского паблика, где автор рассказывает реальную ситуацию с «ограничительными мерами» в Крыму.

«У нас дедуля прилетел из Питера 10 дней назад. Он в магазин, на рынок, в парикмахерскую, банк бегает как сайгак. Никто ему не звонит, тесты не делали, контроля никакого. И таких дедушек, бабушек, тетенек с квартирами и прописками – море. И это называется контролем? Через мост, ЖД, аэропорт сколько каждый день прибывает озвучьте цифры. Это смешно, когда говорят, об одном человеке, помещенном в обсерватор. А остальные куда делись?», — возмущается крымчанин.

Как отметила блогер, в Крыму никаких мер, кроме экономического уничтожения, не вводилось. Ограничений въезда заразы из РФ не было. Медицину убили еще до вирусов.

«Так что наблюдайте за нашим чумным бараком. Если мы не вымрем, делайте выводы», — пишет RoksolanaToday.

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