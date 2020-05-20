Коронавирус Кабмин решил открыть границы Украины

2020-05-20 20:00 360

В среду, 20 мая, Кабинет министров Украины на заседании решил возобновить работу 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой.

"Проектом предполагается возобновить движение в 66 пунктах пропуска на границе с Евросоюзом и Республикой Молдова. Реализация проекта возобновит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словацкой республикой, Румынией и Молдовой. Остаются временно зарытыми пункты пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью из-за эпидемической ситуации", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В то же время глава правительства Денис Шмыгаль подчеркнул, что уже с 22 мая в Украине может заработать международное железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение.

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