Коронавирус Глава МОЗ отправился проверять самый зараженный регион Украины

2020-05-21 11:39 225
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Министр здравоохранения Максим Степанов посетит Черновицкую область из-за большого количества инфицированных коронавирусом. 

Чиновник заявил, что Черновицкая область - это регион, который наиболее пострадал от коронавируса. В Украине обнаружили 19 706 случаев заражения, из которых 2842 - в Черновицкой области.

"Я должен сказать, что это очень важно, очень важно самому на месте оценить ситуацию, пообщаться прежде всего с нашими врачами, с нашими медицинскими работниками, увидеть собственными глазами, как это происходит, чего им не хватает, какая нужна еще помощь", - сказал Максим Степанов.

По его словам, в этом регионе он также оценит второй этап медицинской реформы.

Напомним, в Украине за сутки выявили 476 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране обнаружили 19 706 случаев. За время пандемии в стране умерло 579 человек, а вылечились 6227.

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