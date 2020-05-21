Коронавирус В Китае рассказали об особенностях второй вспышки коронавируса в стране

2020-05-21 18:00 330
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Инфекция проявляет себя иначе в сравнении с первоначальной эпидемией, начавшейся в Ухане.

На северо-востоке Китая — новая вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, из-за которой в карантине оказались более 108 млн человек. Сейчас китайские врачи отмечают, что инфекция проявляет себя несколько иначе в сравнении с первоначальной вспышкой в Ухане. Об этом пишет Bloomberg.

Пациенты в северных провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян, по-видимому, являются переносчиками вируса в течение более длительного периода, и для получения отрицательного результата теста требуется больше времени, заявил Цю Хайбо (Qiu Haibo), один из ведущих врачей-реаниматологов Китая.

По его словам, у пациентов на северо-востоке страны на одну-две недели позже проявляются симптомы, чем у пациентов в Ухане, и из-за этого властям сложнее выявлять случаи заболевания до их распространения. Сейчас в трех городах зафиксировано 46 случаев (10% в критическом состоянии, 26 человек госпитализированы).

Упомянутые различия могут быть связаны с тем, что китайские врачи могут наблюдать за пациентами более тщательно и на более ранней стадии, чем в Ухане. Ведь когда была первая вспышка коронавируса, местная система здравоохранения оказалась настолько перегружена, что в Ухане лечили только самые серьезные случаи. Кроме того, северо-восточный регион намного меньше, чем провинция Хубэй.

Исследователи во всем мире пытаются выяснить, может ли коронавирус мутировать настолько, чтобы стать более заразным. Однако ранние исследования, предположившие, что такая возможность есть, были подвергнуты критике.

«Теоретически, некоторые изменения в геноме могут привести к изменениям в структуре вируса или его поведении, — сказал Кейджи Фукуда (Keiji Fukuda), директор и клинический профессор школы общественного здравоохранения Университета Гонконга. — Однако многие мутации не приводят к каким-либо заметным изменениям».

Вполне вероятно, что наблюдения в Китае не имеют корреляции с мутацией. Чтобы сделать вывод, что вирус мутирует, необходимо «очень четкое доказательство», добавил он.

Еще одно отличие протекания вируса в северо-восточном регионе — это то, что у здешних пациентов, по-видимому, в основном поражаются легкие, тогда как пациенты в Ухане страдали от полиорганного поражения сердца, почек и кишечника.

Китайские чиновники считают, что новый кластер возник из-за контакта с зараженными, прибывающими из России. Генетическое секвенирование показало соответствие между «северо-восточным» и «российским» штаммами, сказал Цю.

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