Коронавирус Наличный доллар подскочил после затяжного снижения

2020-05-21 20:00 180
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Американская валюта снижалась несколько недель подряд, опустившись на днях до минимума за два месяца.

Курс доллара в обменниках киевских банков начал дорожать после затяжного снижения, свидетельствуют данные BIN.ua.

Так, в четверг, 21 мая, курс продажи наличного доллара вырос на 16 копеек до 26,90 UAH/USD, курс покупки – на 10 копеек до 26,57 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 17 копеек до 28,82 UAH/EUR, курс продажи на 24 копейки до 29,40 UAH/EUR.

Накануне Национальный банк впервые за несколько недель снизил курс гривны на 7 копеек - до 26,58 за доллар. До этого украинская валюта длительное время укреплялась. В частности, 19 мая курс доллара упал до минимума за два месяца.

Ранее в НБУ заявили, что не ожидают значительных колебаний на валютном рынке после выхода страны из карантина.

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