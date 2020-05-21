Коронавирус Степанов о работе детсадов: Дети должны быть в масках

2020-05-21 20:30 186
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что воспитатели в детсадах должны следить за соблюдением противоэпидемических требований детьми, в частности пребывание в защитных масках.

"Есть воспитатель, который должен следить за теми ограничениями, которые соблюдает ребенок. Конечно, трудно 3-4-летнему ребенку сказать: ты должен выполнить первое, второе, третье - и рассчитывать на его сознание. Но для этого и есть воспитатели, которые будут за этим следить", - заявил Степанов на брифинге в Черновцах.

При этом он признал, что соблюдение санитарных норм может быть сложным, однако они нужны, чтобы дети не заболели сами и не заразили старших членов семьи.

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