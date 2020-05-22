Коронавирус Украинцам компенсируют деньги на карантине, заявление Фонда соцстрахования: «получат те, кто...»

2020-05-23 12:30 210
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В период карантина украинцы имеют право на получение компенсации утраченного заработка от Фонда социального страхования Украины

Об этом пресс-служба Фонда рассказала на своей странице в Фейсбук. В частности, отмечается, что право на получение страховых выплат из-за изоляции имеют все застрахованные лица, то есть каждый трудоустроенный украинец.

Речь идет о случаях, когда украинцы не могут работать из-за того, что находятся на самоизоляции под контролем врача или попадают в больницу в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения китайского вируса, а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий.

При этом для начисления помощи нужна больничная справка, где причиной нетрудоспособности гражданина будет указан «уханьский» вирус. Указанный листок нетрудоспособности необходимо передать работодатель, который на его основании сможет оформить заявление-расчет и передать его в Фонд финансирования. Для большего удобства можно сделать дистанционно.

Размер выплат от Фонда на таком основании составит 50% средней заработной платы, независимо от страхового стажа украинца. При этом первые пять дней изоляции оплачиваются работодателем, а ФССУ начинает осуществлять финансирование с шестого дня.

Отдельно отмечается, что для медицинских работников сумма компенсации составит 100% среднего дохода.

 

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