Коронавирус Польша открыла границы для украинских студентов

2020-05-24 10:00 246
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Студенты, которые учатся на территории Польши, смогут въехать в страну исключительно автомобильным транспортом.

Власти Польши ослабили ограничительные меры и расширили перечень иностранцев, которые могут въезжать в страну во время карантина. В этот список внесли, также, студентов, которые учатся в стране. Об этом, в субботу, 23 мая, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

Нововведение касается, в том числе и украинских студентов, которые получают образование в Польше.

Опубликованный на сайте министерства документ значительно расширяет список тех, кто отныне может попасть в страну. В частности, пересекать границу разрешили

международным автоперевозчикам, которые путешествуют транзитом через Польшу другими видами транспорта, кроме транспортных средств которыми осуществляют международные перевозки
ученикам и студентам, обучающимся в Польше
гражданам других стран ЕС, Европейского экономического пространства и Швейцарии с целью проезда транзитом по территории Польши, который продолжается на более 12-ти часов с момента пересечения границы Польши.

Ранее Польша разрешила украинским сезонным работникам начать работать без соблюдения двухнедельного карантине.

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