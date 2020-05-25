Коронавирус COVID-19 захватывает мир - заражены уже более 5,5 миллионов человек

2020-05-25 14:45 174
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Коронавирус диагностировали у 5 миллионов 502 тысяч человек, из которых вылечились уже 2 миллиона 302 тысячи инфицированных, а умерли 346 тысяч. Об этом по состоянию на утрои понедельника, 25 мая, свидетельствуют данные сайта Worldometers, который обновляет статистику заболеваемости коронавирусом.

Наибольшее количество смертей от коронавируса зарегистрировали в США – почти 100 тысяч. При этом вылечились в Штатах более 451 тысяч человек. За последние сутки там подтвердили почти 20 тысяч новых случаев.

Еще одним центром вспышки коронавируса стала Бразилия – более 365 тысяч случаев. Побороли болезнь почти 150 тысяч человек, умерли – более 22 тысяч. За последние сутки больных COVID-19 стало больше на 16 тысяч.

В России, которая сейчас находится на третьем месте в мировом рейтинге, всего обнаружили 344 тысяч случаев, в Испании – почти 283 тысяч, в Великобритании – почти 260 тысяч, в Италии – 229 тысяч, во Франции – 182,5 тысяч.

За минувшие сутки во всем мире число случаев заражения коронавируса выросло на 96 тысяч. Кроме США и Бразилии, лидерами по темпам распространения заболевания являются Россия (+8,599), Индия (+7,113), Перу (+4,205), Чили (3,709), Мексика (+3,329). Умерли 2826 больных с подтвержденной коронавирусная инфекцией.

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