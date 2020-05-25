Коронавирус В Европе впервые провели пересадку легких женщине с коронавирусом

2020-05-25 17:30 297
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В Австрии, впервые в Европе, провели трансплантацию легких пациенту с коронавирусной инфекцией. Операцию сделали 45-летней женщине с острой легочной недостаточностью.

Об этом со ссылкой на сайт ведомства сообщают "РИА Новости".

Отмечается, что операцию провели ровно неделю назад, в прошлый понедельник, в медицинском университете Вены. Решение о пересадке легких жительницы австрийской Каринтии было принято после того, как стало ясно, что орган не спасти.

"По нашему мнению, сейчас она в отличном состоянии, у нас пока нет серьезных проблем. Она медленно приходит в себя. Органы функционируют хорошо, мы все довольны. Но еще потребуется достаточно времени, прежде чем мы, надеюсь, в итоге выпишем ее из больницы", - сказал руководитель университетской клиники хирургии Вальтер Клепетко.

По его словам, критическая фаза уже позади, медики настроены оптимистично.
За неделю до операции пациентку доставили в Вену из Клагенфурта. Как отмечают в клинике, к этому моменту в ее ПЦР-тесте еще обнаруживались частицы Covdi-19, но они больше не были заразными. До заражения коронавирусом женщина не жаловалась на состояние здоровья. По мнению врачей, это способствовало успешному исходу операции.

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